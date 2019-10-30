Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' davetine kimler katıldı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni’nde bir konuşma yaptı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı.
Erdoğan konuşmasında; ''Harbimizin zafere ulaşmasında ve yeni devletimizin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyorum. Milletimizin, bin yıldır dünyanın üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşıyor olmasının bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, eşi Emine Erdoğan ile salonu gezerek törene katılan davetlilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Külliye'deki kabul törenine çok sayıda isim katıldı. İnternet Haber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık da törene torunu Mevsim Naz ile birlikte katıldı. Erdoğan, Mevsim Naz'ı kucağına alarak sevdi. İşte 29 Ekim kabul törenine damga vuran kareler...