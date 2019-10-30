Fotoğraf günler sonra paylaşıldı Soçi Mutabakatı'nın bilinmeyeni ortaya çıktı

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Soçi Mutabakatı görüşmelerinin en hararetli anında çekilen bir fotoğraf karesini köşesine taşıdı, 6 saatlik müzakerelenin perde arkasını yazdı.

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi Mutakabatı'nın perde arkasında yaşananları, Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, "Bazen her şeyi tek bir fotoğraf karesi anlatır" başlıklı yazısında kaleme aldı.

Görüşmelerin Türk tarafının maddeler halindeki yazılı önerisiyle başladığını belirten yazar, Rus tarafında "kötü polisi" Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun oynadığını yazdı.

Şoygu'nun "tümüyle reddediyoruz" çıkışı sonrası arayan giren Çavuşoğlu'nun, müzakerelerin yeniden başlamasını sağladığını yazan Acet, paylaştığı fotoğrafa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çavuşoğlu ve Lavrov, “Orası öyle olmaz, burası şöyle olsun” türünden bir pazarlık yürütüyor. Orada bulunan diğer isimler, pürdikkat konuşulanları ve konuşulanların metne yansımalarını izliyor. Bu pazarlığın içerisinde, hayati niteliği olan konuların bulunduğunu takdir edersiniz.

Mesela, müzakereler sırasında Rus tarafı ‘B bölgesi’ diye sınıflandırılan Türkiye’nin Barış Pınarı Harekât bölgesini kendi nüfuz alanına almak için çok çabaladı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesine Ruslar sokulmadı

Ancak Soçi’de yürütülen o 6 saatlik zorlu müzakerelerden Ankara adına belki de en büyük kazanım olarak sayılabilecek bir sonuç çıktı. 125 kilometre uzunluğu, 32 kilometre derinliği olan ‘B bölgesine’ Rusların ortak olma çabası püskürtüldü.

Şöyle bir cümle ile bitirelim:

Bu fotoğraf karesi, yüzyıllık harita çalışmalarının yapıldığı bir dönemde, perde arkasında verilen mücadelenin bir sembolü olarak kayıtlara girmiş olsun."