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İYİ Partili Mehmet Aslan'dan Fatih Tezcan'a sert sözler: Çöplükten toplarsınız

İYİ Partili Mehmet Aslan, Atatürk ile ilgili skandal sözler sarfeden Fatih Tezcan için "Ya tutuklarsınız ya da çöplükten toplarsınız" diye yazdı.

Fatih Tezcan, Twitter hesabından Yeni Şafak gazetesinin 29 Ekim'e özel hazırlanan manşetini eleştirip, Atatürk için skandal sözler sarfetmişti. Sosyal medyada herkesi hedefleştirmesi ile bilinen Fatih Tezcan, twitinde şunları yazmıştı:
-"Cumhuriyet'i getiriyorum' yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur'dan kaçan, Millet'in Egemenliği'nden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi".

"Çöplükten toplarsınız"

Mazisi iftiralarla dolu olan Fatih Tezcan'a İYİ Partili Mehmet Aslan, çok sert tepki gösterdi. Aslan, Tezcan'ın paylaşımıyla ilgili olarak şu twiti attı:

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