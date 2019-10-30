Türkiye'nin en ünlü gömlek markalarından Dufy'nin kurucusu Yusuf Bayat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yusuf Bayat'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği açıklandı.

Türkiye'nin köklü gömlek üreticileri arasında yer alan ve kuruluşu 1964 yılına dayanan gömlek markası Dufy’nin kurucusu Yusuf Bayat hayatını kaybetti. Şirket kaynaklarından alınan bilgiye göre Bayat, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Yusuf Bayat 2000 yılında Almanya’da 8 kişinin hayatını kaybettiği bir tren kazasında ağır yaralanmıştı. Bayat’ın kafatası ve kaburgalarında kırıklar oluşurken uzun süren bir tedavi sürecine girmişti.

Cebeci Grubu'na katılmıştı

2016 yılında Cebeci Grubu'nun bünyesine katılan şirketin yurt içinde 35 mağazası bulunuyor. Yusuf Bayat, isim hakları ve fabrikalar dahil tüm varlığını devretmesinin sebebinin sağlık sorunları olduğunu açıklamıştı.