HABER /  EKONOMİ

Dufy'nin kurucusu Yusuf Bayat hayatını kaybetti

Türkiye'nin en ünlü gömlek markalarından Dufy'nin kurucusu Yusuf Bayat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yusuf Bayat'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği açıklandı.

Türkiye'nin köklü gömlek üreticileri arasında yer alan ve kuruluşu 1964 yılına dayanan gömlek markası Dufy’nin kurucusu Yusuf Bayat hayatını kaybetti. Şirket kaynaklarından alınan bilgiye göre Bayat, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Yusuf Bayat 2000 yılında Almanya’da 8 kişinin hayatını kaybettiği bir tren kazasında ağır yaralanmıştı. Bayat’ın kafatası ve kaburgalarında kırıklar oluşurken uzun süren bir tedavi sürecine girmişti.

Cebeci Grubu'na katılmıştı

2016 yılında Cebeci Grubu'nun bünyesine katılan şirketin yurt içinde 35 mağazası bulunuyor. Yusuf Bayat, isim hakları ve fabrikalar dahil tüm varlığını devretmesinin sebebinin sağlık sorunları olduğunu açıklamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay'dan emsal karar milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Fotoğraf günler sonra paylaşıldı Soçi Mutabakatı'nın bilinmeyeni ortaya çıktı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi skandal tasarılarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Falcao'dan olay itiraf! Terim bakın neyi biliyormuş
ABD'den Türkiye'ye yönelik yeni bir skandal karar! Bu tasarıyı da onayladılar
Dolar çok hareketli başladı! Analistlerden çarpıcı değerlendirmeler
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ operasyonu! 55 zanlıdan 35'i gözaltına alındı
Fenerbahçe'nin transfer listesinde 4 bomba isim
Rebiüevvel ayı nedir 2019 ne zaman Rebiüevvle ayı faziletleri neler?
Anthony Davis 40 sayı attı Lakers farka koştu
Sörloth’tan Trabzonspor'a 5.8 milyon TL
Erkenci Kuş yıldızı Demet Özdemir reklam yıldızı oldu kazanacağı ücret 'yok artık' dedirtti
Yorumlar