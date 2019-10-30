Abdulhamit Gül'den ABD'ye sert tepki: Bizim için yok hükmündedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''ABD Temsilciler Meclisinde dün çıkan karar bizim için yok hükmündedir. Soykırımdan bahsedenler önce dönüp kendi tarihlerine baksınlar'' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Temsilciler Meclisinin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin konuştu.

''Milletimiz için yok hükmündedir''

ABD'ye tepki gösteren Gül, “ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir. Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir. Yargının tek ideolojisi adalettir. Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz. Önümüzde çalışmalarına başladığımız bir çalışma alanı da avukatların bürolarında duruşmalara katılabilmesidir. Yapacağımız çalışmayla duruşma salonuyla entegre edilecek bir sistemle hakim, tanımlı avukatı duruşmaya bizzat gelmeksizin duruşmayı icra edeceği bir sisteme geçeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmadığı vurgulanmıştı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" kararının reddedildiği bildirilmiş, iç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmadığı vurgulanmıştı.

David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine iki tasarının kabul edilmesinin ardından, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Şiddetle kınanmıştı

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Barış Pınarı Harekatı'yla bağlantılı olarak Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisince kabul edilmesi de şiddetle kınanmıştı.