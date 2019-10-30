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Bir çömleği 18 bin liraya sattılar

Burdur'da bir vatandaşa normal bir çömleği, tarihi eser yalanıyla kandırıp, 18 bin liraya sattığı iddia edilen 2 şüpheli Yalova’da yakalandı. Şüpheliler adli kontrolle bırakıldı.

Burdur’da, bir vatandaş, normal bir çömleği kendisine tarihi eser diye 18 bin lira karşılığında sattığını iddia ettiği 2 şüpheli hakkında polise şikayette bulundu.

Şüpheliler tespit edildi

İhbar üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis çalışmalar neticesinde şüphelilerin A.T. (54) ve E.Y. (34) olduğunu belirledi.

Yalova'da yakalandılar

Yalova'da olduğu tespit edilen 2 şüpheli, Yalova Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu dün yakalanarak, Burdur'a getirildi. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

"Parayı harcadık"

Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanma istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde “Parayı harcadık.” dedikleri belirtildi.

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