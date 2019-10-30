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Galatasaraylı Ryan Babel'e milli davet

Anadolu Ajansı

Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Estonya ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre, milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 16 Kasım'da Kuzey İrlanda ve 19 Kasım'da Estonya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Ronald Koeman, 32 yaşındaki Galatasaraylı oyuncu Babel'i de kadroya aldı.

Kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Jeroen Zoet (PSV Eindhoven).

Defans: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Matthijs de Ligt (Juventus), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Inter).

Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Pröpper (Brighton Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marsilya), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Forvet: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ Alkmaar), Wout Weghorst (Wolfsburg).

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