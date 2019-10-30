Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak MEB girişi

MEB'e bağlı ücretli öğretmenlik yapmak isteyen öğretmen adayları başvuru işlemlerini tamamladı. Şimdi adaylar sabırsızlıkla ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki ücretlik öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, sonuçlar nereden öğrenilir?

MEB bünyesinde öğretmenlik yapmak isteyen adaylar için heyecanlı süreç başladı. Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının Kasım ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor. Başvuru sonuçları ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya okul müdürlüklerinden başvuru yapan adaylara kazandıklarına dair mesaj gönderiliyor veya telefon ile aranılıyor

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR: Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının Ekim ayı itibariyle açıklanması bekleniyor. Başvuru sonuçları ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya okul müdürlüklerinden başvuru yapan adaylara kazandıklarına dair mesaj gönderiliyor veya telefon ile aranılıyor

2019 - 2020 YILI İÇİN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI NE KADAR? Ücretli öğretmenlerin maaşları, girdikleri ders saatine göre değişiklik gösterir. Ücretli öğretmenler ayda ortalama olarak 120 saat derse girmektedirler. Bunun yanı sıra ücretli öğretmenler resmi tatillerde ek ders ücreti alamazlar. Aynı zamanda ücretli öğretmenler yarıyıl tatillerinde de maaş alamazlar. Tüm bu tatillerin dışında normal bir ayda ücretli öğretmenlerin toplam girdiği ders saati sayısına göre aylık olarak alacağı maaş ise - 1880 TL olarak belirlenmiştir. (1 ders saatine ait ücret 16 TL'dir. Ancak belli bir ders saati sonrasında AGİ (Asgari Geçim İndirimi Hesaba katıldığı için ders saati ücretleri artmaktadır.)