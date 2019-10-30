Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya tepki: Önce bunun bedelini öde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Fransa siz terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz. Önce bunun bedelini ödeyin.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il başkanları toplantısında konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Hiçbir kardeşimizi eski AK Parti'li olarak sıfatlandırmadık, sıfatlandırmayız. Dava adamı sıfatını taşımak herkese nasip olmaz. Bu kutlu yolculukta yoldan çıkanlar olmuştur. Kimin nereye gittiğine değil kendi istikametimize bakacağız.

- Tek derdimiz kendi iktidarımızı sürdürmek olsaydı bunu eski sistemede yapardık. Ama biz yeni sistem başarı çıtasını yüzde 50'nin üstüne çıkardık. Sizleri partimiz saflarında çok daha etkin, yoğun çaba göstermeye devam ediyoruz. Partimize gönül vermiş, hizmet etmiş her bir neferi tekrar bir araya getirmeye çalışıyoruz. AK Parti her dem yeniden doğanların partisidir.

''Terör örgütleri kuduz gibi saldırıyor''

- Ülkemize 17 yıllık iktidarımızda nasıl çağ atlattıysak inşallah 2023'te de çağ atlatacağız. Türkiye büyüdükçe imkanları ve kazançlarıyla birlikte dertleri de büyüyor. Son 6 yıldır kesintisiz saldırı altındayız. FETÖ'sünden PKK'sına kadar tüm terör örgütleri kuduz gibi saldırıyor. Her saldırıda ekonomiyi ihmal etmiyorlar.

''Ey Fransa önce sen bunun bedelini öde''

- Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın nedeni o terör koridorunu kurmak isteyenlerin başına geçirmektir. Biz gerektiğinde gül bahçesine girercesine vatanımızı koruduk. Tehditlerin evimizin kapısına dayanmasını beklemedik. Lafarge. Lafarge kimin bir fabrikası? Fransızların. Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde. Siz, terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz. O tünellerin betonları nereden geldi? Ey Fransa önce sen bunun bedelini öde. Teröre yatırım yapan bir ülke bu Fransa.

''Zafere tüm kalbimizle inanıyoruz''

- Biz petrolün veya paranın değil, milletimizin istikbali ile Suriyelilerin evlerine dönüşlerinin peşindeyiz. Zafere tüm kalbimizle inanıyoruz. Sebepler dünyasında yaşıyoruz. Zafer Allah'tan. Gelin bu mücadeleyi birlikte yürütelim. AK Parti'yi güçlendirelim. Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz. Ne tehditler ne şantajlar ne de sinsi oyunlar bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Dedikodulara kulak asmayın biz işimize bakalım yolumuza devam edelim.