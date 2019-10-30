Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili şaşırtan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da ABD ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin, "Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD'ye yönelik tepkiyi toplantıda dile getirdiği hatırlatılarak, 13 Kasım'daki ABD ziyaretinin bu koşullarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik soru üzerine Erdoğan, "Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti." ifadesini kullandı.

Müjde Mazlum Kobani mi?

"Grup toplantısındaki konuşmanızda, terörle ilgili mücadeleye ilişkin yakın zamanda müjde vereceğinizi söylediniz. O müjde teröristbaşı Mazlum Kobani'nin Türkiye'ye iadesi konusunda mı?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, "Niye acele ediyorsun? Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?" şeklinde konuştu.

Buralarda B planına, C planına geçebiliriz

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında B ve C planlarının neler olduğuna ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

"Şu anda A planını uyguluyoruz. Bu devriyeler vesaire filan, bunlar devam edecek. Bu devriyelerden sonra arazideki bütün gelişmelere göre de nerede ne gibi adımlar atılması gerekiyor? İşte Ayn El Arab'da, Münbiç'te beklenenler eğer yerine getirilmiyorsa buralarda B planına, C planına geçebiliriz."

Putin'le görüşme

Bu hafta içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna Erdoğan, "Her an olabilir. Gelişmelere göre." yanıtını verdi.