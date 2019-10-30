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Colin Kazım 430 günlük hasrete son verdi

Meksika Birinci Futbol Ligi takımlarından Veracruz'un ligdeki 430 günlük galibiyet hasretine Colin Kazım Richards son verdi.

Meksika Lig'inde geçen sezondan bu yana 42 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Veracruz, sahasında Puebla'yı ağırladı. 

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 33 yaşındaki Colin Kazım Richards, 49. dakikada attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.

430 gün sonra gelen galibiyet
Ligdeki son galibiyetini geçen yıl 25 Ağustos'ta oynadığı 1-0'lık Tijuana maçıyla elde eden Meksika temsilcisi, 430 gün süren 42 maçlık üç puan hasretine son vermiş oldu. 

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