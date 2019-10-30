Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yeni müjdelerimiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın gündeminde ABD'nin aldığı skandal kararlar ve Barış Pınarı Harekatı vardı.

AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına "Cumhuriyetimizi yaşatmak ve daha ileri taşımak için emek veren ter döken herkese teşekkür ediyorum." sözleriyle başladı.

ABD'deki Türkiye aleyhindeki tasarılarla ilgili Erdoğan, "Atılan adımın hiçbir kıymeti yok. Bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar." diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan, AK Partili milletvekillerini ikinci kez, Meclis çalışmalarına eksiksiz katılma konusunda uyardı, "Parlamento çalışmalarımızda karar yeter sayısı noktasında grubumuzu darda zorda bırakmayın. Önce toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı" dedi.

Gündeminde ekonomi, dış siyaset ve Barış Pınarı harekatı olan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Eksiklerimiz hatalarımız elbette olmuştur"

-3-5 milyar dolarlık manipülasyonla ekonominin çökertildiği günler geride kaldı. Türkiye 360 derece görüş açısına sahip bir ülke haline geldi. Küresel düzeyde oyun kuran bir ülke haline geldik. Vesayet odaklarının direnişinden, darbe teşebbüslerine, sınırlarımızın tacizine milli birlik ve beraberliğimize yönelik tuzaklara kadar pek çok badireyle yüzleştik. Yüzümüzü kızartacak hiçbir durumla karşı karşıya kalmadık. Eksiklerimiz hatalarımız elbette olmuştur. Art niyetimiz, korkumuz, içten pazarlığımız asla olmadı. 15 Temmuz’da 16 saat sonunda darbecilere gereken dersi vermiş olduk.

Fırat'ın doğusuna operasyon

-Türkiye'yi Suriye Irak gibi yapacaklarını sananlara cevabımızı inlerine girerek verdik. Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor ve hamdolsun zafere doğru yürüyor. Sahada ve masada istediğimizi yapabiliyoruz.

Densizlik düzeyindeki söz ve davranışlara ilgili arkadaşlarımız gerekli cevabı veriyorlar verecekler.

Enflasyon ve faiz açıklaması

-Ekonomi bitti mi, battı mı? Faiz sürekli olarak iniyor, enflasyon geriliyor. En yakın zamanda enflasyonda ve faizde tek haneye ulaşacağız. Bunu başaracağız ki ekonomi rayına oturmuş olsun.

Mazlum Kobani tepkisi

-Terör örgütlerini destekleyen ülkelere sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Terör yılanı eninde sonunda dönüp sizi de ısıracaktır. İsimlerini bildirdiğimiz teröristler konusunda hiçbir işlem yapmadığınızı da biliyoruz. Şimdi de kendi vatandaşınız teröristleri almamak için kıvranıyorsunuz. Bunlar sporcularımızın selamından korkacak kadar zavallı.

İnşallah yakın dönemde yeni müjdelerimiz olacak.

"Tel Rıfat'ın batısına doğru giriyoruz"

-Harekata başlayınca dünya kamuoyunda bir şaşkınlık oldu. Kısa zamanda netice alacağımızı beklemiyorlardı. Şu an Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki bölgeyi 900 kadar teröristi etkisiz hale getirerek temizlemiş bulunmaktayız. Tel Rıfat'ın batısına doğru giriyoruz. Kobani'nin eski adıyla Ayn el Arab'ın da teröristlerden boşalıp kontrolümüz altına girmesi lazım. 7 km derinlikte devriyelere başlayacağız. Gerekirse Güvenli Bölge sahasını genişleteceğiz.

"Turist miyim ben?"

-Batı bize sürekli 'ne kadar kalacaksınız' diye soruyor. Ben de şunu soruyorum; 'Siz ne zaman çıkıyorsunuz onu söyleyin' Uluslararası toplantı olacaksa sınırda ya da İstanbul'da yapılır. Olayın olduğu yer burası sen Berlin'e çağırıyorsun. Turist miyim ben?

Ruslarla ortak devriye çalışmalarını cuma başlatıyoruz. Teröristlerin çıkartılmadığını görürsek harekat hakkımız saklı duruyor.

ABD'nin Türkiye aleyhindeki tasarıları

-Atılan adımın hiçbir kıymeti yok. Bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen diğer tasarıyı da reddediyorum. ABD, bir FETO'ya mahkum olacak kadar küçüldü mü? Bu ne hal?