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NASA açıkladı! Ay'a ilk kez bir kadın ayak basacak

NASA, ilk kez bir kadın astronotun Ay’a ayak basacağını, Dünya'nın uydusuna mobil robot gönderileceğini açıkladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Ay'a bu sefer astronotların yanı sıra robot da gönderiyor.

Cuma günü Washington'daki bir uzay konferansında konuşan NASA yöneticisi Jim Bridenstine, "Viper" isimli hareketli robotun, Ay'ın güney kutbuna inerek bölgenin yakın fotoğraflarını çekeceğini ve toprak örnekleri toplayacağını açıkladı. Viper'ın 2022 yılının Aralık ayında Ay yüzeyine inmesi planlanıyor.

Ay'a ilk kez bir kadın ayak basacak

Kuruluş daha önce "Artemis" projesi kapsamında 2024 yılına kadar Amerikalı astronotların yeniden Ay yüzeyine ineceğini duyurmuştu. Bu çerçevede bir sonraki misyonda Ay yüzeyine, inmesi planlanan iki kişilik ekipte en az bir de kadın astronotun olacağı bildirildi. Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Bridenstine, "Tabii bunların ikisi de kadın olabilir" dedi. Bugüne dek Ay'a ayak basan astronotların tamamı erkekler arasından seçilmişti.

NASA yöneticisi Bridenstine ayrıca, "Bu sefer Ay'a kalmak üzere gidiyoruz. Çok daha uzun zaman dilimleri boyunca kalacağız" dedi. Bridenstine, "Mars'ta yeniden kurulabilecek olan her şey için bir mimari inşa ediyoruz" diye konuştu.

Bu çerçevede NASA, uluslararası ve ticari ortaklarla işbirliği yapacak ve Ay üzerinde halihazırda bulunan kaynakları kullanacak. Ortak firmalar arasında Amazon kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin ve Elon Musk'ın SpaceX şirketi gibi kuruluşlar bulunuyor.

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