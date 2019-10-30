Süper Lig'de 10'uncu haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 10'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 10'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle;
1 KASIM CUMA:
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
2 KASIM CUMARTESİ:
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
17.30 Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydınus
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
3 KASIM PAZAR:
14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
4 KASIM PAZARTESİ:
20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler