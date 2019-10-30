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Süper Lig'de 10'uncu haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 10'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 10'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle;

1 KASIM CUMA:
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

2 KASIM CUMARTESİ:
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

17.30 Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydınus

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

3 KASIM PAZAR:
14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

4 KASIM PAZARTESİ:
20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler

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