Onur Büyüktopçu aslen nereli kaç yaşında boyuna bakın!

Ekranların sevilen sempatik yüzü Onur Büyüktopçu kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Kiralık Aşk dizisinde Koriş rolüyle yılızı parlayan Onur Büyüktopçu önce Yemekteyiz'i sundu ardından Damat Bayıldı programını sundu. Peki 37 yaşındaki Onur Büyüktopçu nereli hangi film ve dizilerde rol aldı?

Kiralık Aşk dizisindeki Koriş karakteri ile kısa sürede üne kavuşan oyuncu Onur Büyüktopçu özel hayatı ile de merak konusu oldu. Yemekteyiz yarışmasını sunan Onur Büyüktopçu yerini Seda Sayan'a kaptırınca Damat Bayıldı adlı bir yarışma sunmaya başladı fakat reyting listelerinde aradığını bulamadı ve yarışma programı yayından kaldırıldı. Peki 37 yaşında olan başarılı oyuncu Onur Büyüktopçu kimdir?

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR: Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajerlik yapmıştır. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir’de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere’ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapmaktadır. Oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

ONUR BÜYÜKTOPÇU’NUN FİLMOGRAFİSİ

Sinema

2007 Memleket Hikayeleri Hüseyin Başrol

2009 Hürmüz Gelin Süleyman Başrol

Televizyon

2003 Lise Defteri Yusuf Yardımcı karakter

2004 Yabancı Damat Emre Konuk oyuncu

2006 Fırtınalı Aşk Nedim Yardımcı karakter

2006 Doktorlar Konuk oyuncu

2007 Tatlı Bela Fadime Özgür Yardımcı karakter

2007 Kavak Yelleri Hakan Yardımcı karakter

2007 Üç Tatlı Cadı Yemek hocası Yardımcı karakter

2010 Güz Gülleri Yardımcı karakter

2011 Kollama Konuk oyuncu (132. bölüm)

2015-2017 Kiralık Aşk Koray Sargın Yardımcı karakter

2017-günümüz Yemekteyiz Kendisi Sunucu