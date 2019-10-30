Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Bülent Uygun getirildi. Bülent Uygun ilk maçında Fenerbahçe'ye rakip olacak.

Sezona teknik direktör Hikmet Karaman ile başlayan, sonrasında 17 günlük Samet Aybaba döneminin ardından Kayserispor'da göreve Bülent Uygun getirildi.

''Bülent Uygun hocamız ile anlaştık"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Kayserispor'un teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Büyükkılıç, anlaşmayı "Hayırlı Olsun Kayseri! Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık" notu ve Kayserispor yönetimi ile Teknik Direktör Bület Uygun'un birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

''Bir davet aldım ve anlaşabilirsek imza atacağız''

Sarı kırmızılı kulüple görüşmek için Kayseri'ye giden Bülent Uygun, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Kayseri'ye geldim ve bir görüşme yapacağım. Bir davet aldım ve anlaşabilirsek imza atacağız. Sivasspor'u, Gaziantep'i, Eskişehir'i ve Katar'dan Umm Salal'ı kurtardık. Kayserispor'u da bu zor durumdan kurtarabilir miyiz diye bir beklenti var" demişti.





İlk maçında Fenerbahçe'ye rakip olacak

Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan ve elde ettiği 4 beraberlik ve 4 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun, ilk maçında Fenerbahçe'ye rakip olacak.