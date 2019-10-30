Kanada'dan skandal karar! YPG'nin bir numaralı teröristine 'Temiz savaşçı' ödülü

Fırat'ın doğusundaki harekat nedeniyle Türkiye'ye silah satışını durduran Kanada, Savunma Bakanlığı'nca terör örgütü YPG'nin bir numaralı ismi Mazlum Kobani'ye "Temiz savaşçı" ödülünü verdi.

Kanada Savunma Bakanlığı'ndan skandal bir adım geldi. Bakanlık, "ömrünü savaşlarda insanlığa hizmet için adayan kişilere" her yıl verdiği "Temiz Savaşçı Ödülü"nü bu yıl YPG'nin bir numaralı teröristi Mazlum Kobani'ye verdi.

Kanada Savunma Bakanlığı, Mazlum Kobani'yi ödülünü alması için Kanada'ya davet etti.

"Kırmızı bültenle aranan terörist"

Kısa bir süre önce, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye seslenerek, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım" demişti.

Trump ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkürler General Mazlum. Lütfen Kürt halkına en içten saygılarımı iletin. Yakında seni görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.

Kobani de karşılığında, "Halkımıza yönelik acımasız Türk saldırısını ve cihatçı grupları durduran yoğun çabaları için Başkan Trump'a teşekkür ederiz" mesajını iletmişti.