Falcao için olay manşet! Doktorun sözleri ise tam bomba

İspanyol Marca Gazetesi'nin Kolombiya edisyonu, yıldız futbolcunun Türkiye macerası için 'cehennem' ifadesini kullandı. Kolombiyalı doktor ise tedavisinin 4 hafta daha süreceğini iddia etti.

Kolombiya basını Galatasaray’ın golcüsü Radamel Falcao’nun sağlık durumunu yakından takip ediyor. Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle 28 gündür forma giyemeyen Radamel Falcao'nun sağlık durumu ülkesinde de gündem oldu.

Peri masalı gibi başladı cehenneme dönüştü

Ünlü yıldızın peri masalı gibi başlayan İstanbul macerasının cehenneme dönüştüğünü yazan gazete, “İlk maçında golü bulan Falcao, sonraki 4 karşılaşmada ağları havalandıramadı. PSG maçında yaşadığı sakatlık yüzünden de Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında forma giyemedi. Oyuncu tedavisi içiN Madrid’e gitse de sakatlığı beklenenden çok daha uzun sürdü. Sakatlık artık sadece oyuncuyu değil takımını da fazlasıyla düşündürüyor” diye yazdı.





4 haftalık tedavi gerekecek

Kolombiya’nın El Tiempo gazetesi söz konusu sakatlıkla ilgili okuyucularını bilgilendirirken Carlos Francisco Fernandez adlı doktordan aldıkları görüşe haberlerinde yer verdi. Aşil tendonunun 3 farklı kasın birleştiği noktada olduğunu söyleyen Fernandez, 27 gündür forma giyemeyen Kolombiyalı’nın tedavisinin çok dikkatle sürdürülmesi gerektiğini öne sürdü. Bölgedeki lezyonun çok karmaşık bir hale gelebileceğini söyleyen Kolombiyalı doktor, tendinopati sakatlığının 4 haftalık iltihap önleyici tedavi gerektireceğini savundu.