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Lütfü Türkkan'ın yersiz 'bayrak' tepkisine TRT2'nin cevabı olay oldu

Fatih Uğur fatih@internethaber.com

Twitter'ı aktif kullanımı ile bilinen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TRT2'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü yaptığı bir paylaşımına 'bayrak' olmadığını öne sürerek tepki gösterince aldığı cevap olay oldu.

Türkkan, Twitter hesabından TRT 2'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde ünlü Ressam Bob Ross'un yer aldığı yayından bir kesitin olduğu paylaşıma sert tepki gösterdi.

Yayında ekranın üst köşesinde kullanılan bayrak görselinin olmadığını öne süren Türkkan, kanalı ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i hedef aldı.

Türk bayrağını fark etmedi 

TRT 2'nin logosunda yer alan Türk bayrağını fark edemeyen Türkkan, yayınladığı mesajda, "İbrahim Eren'in çiftliği TRT, bu kutlu günde ekranlarında bir Türk Bayrağı olmamasını açıklayabilir mi? Yoksa ressam Bob Ross'un mu çizmesini bekliyor?" ifadeleri yer aldı.

Türkkan'ın tepkisi şu şekildeydi;

TRT 2'den cevap gecikmedi

Türkkan'ın paylaşımına TRT 2'den kısa süre içinde yanıt geldi. TRT 2 resmi Twitter hesabından logoyu fark etmeyen Türkkan'a, "Belki de şurada bir yerde görmediğiniz, görmek istemediğiniz bir Türk bayrağı vardır" ifadelerini kullandı.

İşte o yanıt;

Sosyal medyada olay oldu

Öte yandan Türkkan'ın bu tepkisi Twitter'da olay oldu. Çok sayıda kullanıcı bu paylaşıma yorum yaparak Türkkan'ın tepkisini eleştirdi.

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