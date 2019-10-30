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Zafer Arapkirli sosyal medya üzerinden nefret kustu tepkiler çığ gibi

Gazeteci Zafer Arapkirli sosyal medya hesabından İstanbul'da kutlanan 96. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleriyle ilgili skandal paylaşımlar yaptı. Arapkirli etkinliği İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu olarak niteledi. Sosyal medyada kin ve nefret kusan Arapkirli'ye tepkiler çığ gibi...

Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü nedeniyle dün gece bütün yurtta kutlamalar vardı. İstanbul da resmen bir görsel şölene sahne oldu. İstanbul'daki kutlama görüntüleri sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Kutlamaların gündeme gelme sebebi Gazeteci Zafer Arapkirli'nin nefret ve kin kokan mesajlarıydı.

Arapkirli, sanki İstanbul'da ilk kez Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ile kutlanıyormuş algısı verirken, resmen nefret suçu işledi. 

AK Parti'yi de işgal gücü gibi gösterdi

CHP'nin İBB yönetimini almasını üstü kapalı olarak işgalden kurtuluş olarak gören ve yine adını anmadan AK Parti'yi de işgal gücü gibi gösterdi.

Sosyal medyada nefret kokan paylaşımlar!

Paylaşımında "İstanbul (bi nevi) düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyor" diyen Arapkirli, ikinci mesajında ise daha da ileri giderek, "istanbul (bi nevi) “geldikleri gibi (defolup) gittiler” diyor.." ifadesini kullandı. Zafer Arapkirli'nin bu mesajlarına sosyal medyada tepki yağdı. 


Deniz Ülke Arıboğan'dan tepki: Çok ayıp yarın utanırsınız!

Arapkirli'ye tepki gösterenlerin arasında Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Stratejist, Akademisyen Deniz Ülke Arıboğan da vardı. Arıboğan "Çok ayıp. Yarın utanırsınız bu yazdığınızdan muhtemelen." sözleriyle Arapkirli'ye haddini bildirdi. 

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