Bu hastalıklar akıllı telefonlardan bulaşıyor isimlerine bakın
Teknolojinin gelişmesi ile elimizden düşürmediğimiz akıllar telefonlar ismini duymadığımız bir çok hastalıklara davetiye çıkartıyor. İşte birbirinden ilginç o hastalıklar.
Tekoolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile birlikte bir çok yeni hastalıkta hayatımızın bir parçası oldu. Milyonlarca insanın ellerinde düşürmedikleri akıllı telefonların meydana getirdiği bir birinde ilginç hastalıkların isimlerini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte o hastalıklar.
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Akıllı telefonların hayatımıza girmesi yeni hastalıkları da beraberinde getirdi.Hemen hepimiz elimize telefon aldıktan sonra bu hastalıklara yakalanmaktan kurtulamıyoruz.
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WhatsApppitis, hikikomori fenomeni, selfitis, plagomani, siberhondrik, crackberry bunlardan bazıları olurken gelin bu hastalıkların ne olduğuna hep beraber bakalım.
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Nomofobi: 'No mobile phone'un kısaltması. Yani telefondan ayrı kalma hastalığı.
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