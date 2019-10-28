Bu hastalıklar akıllı telefonlardan bulaşıyor isimlerine bakın

Tekoolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile birlikte bir çok yeni hastalıkta hayatımızın bir parçası oldu. Milyonlarca insanın ellerinde düşürmedikleri akıllı telefonların meydana getirdiği bir birinde ilginç hastalıkların isimlerini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte o hastalıklar.