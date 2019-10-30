Erdoğan isim vermedi Ekrem İmamoğlu'na mı dedi? : Özenti kokan saçmalık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında canlı yayında son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın Cumhuriyet bayramına ilişkin sözleri bombaydı.

Dün yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları İstanbul, Ankara ve İzmir'de hayli gösterişli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında bu kutlamalara dokundurdu.

Erdoğan başkan ismi vermedi ancak İstanbul ve Ankara için yapılanları sayıp şunları söyledi:

-Cumhuriyetimizi yaşatmak ve daha ileri taşımak için emek veren, ter döken herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet bayramlarını sözde törenle kutlamakta kalmadık, eserlerimizde hizmet şölenine çevirdi. Marmaray'ı bir 29 Ekim günü hizmete açtık. Başkentimizin gurur abidelerinden YHT gar binasını hizmete aldık. Geçtiğimiz yıl da İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışını yaptık.

Cumhuriyete birilerinin yapageldiği gibi özenti kokan saçmalıklarla değil en büyük hizmetleri kazandırarak layık olunur.



İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Erdoğan'ın gruptaki konuşmasında 'özenti kokan saçmalıklar' lafı için isim vermedi. Ancak herkesin aklına İstanbul'daki görkemli törenler ve Ekrem İmamoğlu geldi.

Cumhuriyet Bayramı konseri için Ayasofya ve Sultanahmet Camii önünün seçilmesi eleştiri almıştı.

Üsküdar Salacak sahilinde ise eşsiz bir havai fişek gösterisi düzenlenmişti.

Törenlerin tamamına Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı.