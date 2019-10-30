HABER /  GÜNCEL

Erdoğan isim vermedi Ekrem İmamoğlu'na mı dedi? : Özenti kokan saçmalık

İnternet Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında canlı yayında son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın Cumhuriyet bayramına ilişkin sözleri bombaydı.

Dün yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları İstanbul, Ankara ve İzmir'de hayli gösterişli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında bu kutlamalara dokundurdu. 

Erdoğan başkan ismi vermedi ancak İstanbul ve Ankara için yapılanları sayıp şunları söyledi: 

-Cumhuriyetimizi yaşatmak ve daha ileri taşımak için emek veren, ter döken herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet bayramlarını sözde törenle kutlamakta kalmadık, eserlerimizde hizmet şölenine çevirdi. Marmaray'ı bir 29 Ekim günü hizmete açtık. Başkentimizin gurur abidelerinden YHT gar binasını hizmete aldık. Geçtiğimiz yıl da İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışını yaptık. 

Cumhuriyete birilerinin yapageldiği gibi özenti kokan saçmalıklarla değil en büyük hizmetleri kazandırarak layık olunur.


İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Erdoğan'ın gruptaki konuşmasında 'özenti kokan saçmalıklar' lafı için isim vermedi. Ancak herkesin aklına İstanbul'daki görkemli törenler ve Ekrem İmamoğlu geldi.

Cumhuriyet Bayramı konseri için Ayasofya ve Sultanahmet Camii önünün seçilmesi eleştiri almıştı.

Üsküdar Salacak sahilinde ise eşsiz bir havai fişek gösterisi düzenlenmişti. 

Törenlerin tamamına Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı. 

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında son dakika açıklamalar
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dilek İmamoğlu'nun 'Cumhuriyet' kıyafeti sosyal medyada olay oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündemi sarsan açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! Biraz önce tamamlandı
'Kocamın cinsel sorunları var affet' dedi mahkeme kararını verdi
Zafer Arapkirli sosyal medya üzerinden nefret kustu tepkiler çığ gibi
Falcao için olay manşet! Doktorun sözleri ise tam bomba
Kanada'dan skandal karar! YPG'nin bir numaralı teröristine 'Temiz savaşçı' ödülü
ÖNCEKİ HABERLER
Kasım ayında hangi balık yenir hangi balığın mevsimi
NASA açıkladı! Ay'a ilk kez bir kadın ayak basacak
8 Kasım kandil mi Diyanet Mevlid Kandili nedir 2019?
EYT ile erken emeklilik kimleri kapsıyor EYT son haberler neler?
Süper Lig'de 10'uncu haftanın hakemleri açıklandı
Okul tatil günleri 2019 okullar ne zaman tatil oluyor MEB tatil günleri
Yorumlar 18 yorum