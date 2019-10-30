Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! Biraz önce tamamlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi kararları ve Rusya'yla yürütülen askeri görüşmelerle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Akar, bir taraftan Türkiye'nin hudutlarının ve vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışırken diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde gerekli güvenli bölgeyi oluşturmak suretiyle Suriyelilerin evlerine güvenle ve gönüllülük esasına göre dönmelerini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Rusya ile olan heyetler arası askeri görüşmelerimiz tamamlandı

Akar, bir soru üzerine "Rusya ile olan heyetler arası askeri görüşmelerimiz de biraz önce tamamlandı. Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çalışmalarımız karşılıklı yapıcı, anlayışlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Rusya'ya devriye ne zaman başlayacak?

"Görüşmede devriyeyle ilgili detaylar da konuşuldu mu? Devriye ne zaman başlayacak?" sorusuna Akar, "Her şey konuşuldu. Devriyeler önümüzdeki günlerde başlayacak, 1-2 güne başlar." karşılığını verdi.

Tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz

Terörle mücadeleye ilişkin soru üzerine Akar, "Her zaman söylediğimiz gibi DEAŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bu çerçevede 3 bin DEAŞ'lı teröristi Suriye'nin kuzeyinde, 700 civarında DEAŞ'lı teröristi de Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiğini hiçbir zaman unutmayalım. Bu mücadeleye herhangi bir şekilde zarar vermemek için alınan kararların, yapılan açıklamaların dikkatle yapılmasının terörle mücadele bakımından çok büyük önemi olduğunu sadece Türk değil, aynı zamanda Amerikan kamuoyunun da dikkatlerine sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi kararları tepki

ABD Temsilciler Meclisi kararlarına ilişkin soru üzerine Akar, konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. DEAŞ ile PYD/YPG/PKK başta olmak üzere ne kadar terör örgütü varsa mücadeleyi sürdürdüklerini söyleyen Akar, "Bu çalışmaların anlaşılması lazım. Bu çalışmaların iyi değerlendirilmesi lazım. Bu çalışmaları yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin herhangi bir şekilde böyle yanlış muameleye tabi tutulmaması lazım. Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, Kongre'yi bu kararından döndüreceklerine, Kongre'nin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum." diye konuştu.