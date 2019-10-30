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21 ilde DEAŞ operasyonu emniyet duyurdu 100 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı

SURİYE 'de Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası Türkiye de operasyonlar için düğmeye bastı. 21 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 100 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yönelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlükte düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan Aktaş, FETÖ, DEAŞ, PKK olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin titizlik ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem yapacaklardı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Aktaş, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde olası eylem arayışında olan DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde 26 operasyon gerçekleştirildi ve toplam 100 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden kara propaganda yapan 1297 hesap tespit edildi, 452 kişi gözaltına alındı ve 78 kişi tutuklandı." bilgisini verdi. 

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