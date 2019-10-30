Rebiüevvel ayı nedir 2019 Diyanet Rebiüevvel ayı ibadetleri duası

Hicri takvime göre 3. ay olan Rebiüevvel ayı ne zaman ve Rebiüevvel ayı faziletleri ve duaları nedir araştırmaları başladı. Rebiüevvel ayının müslümanlar için önemi büyük çünkü bu ay içinde Hz. Muhammed doğdu. Rebiüevvel ayının 12. gecesi yani 8 Kasım'da Mevlid Kandili idrak edilecek. Peki Rebiüevvel ayı nedir ibadetleri ve duası...

Bahar anlamına gelen Rebi, Rebiüevvel ayı nedir, 2019 Rebiüevvel ayı ne zaman başlayacak ve faziletleri nedir araştırmaları başladı. Hicri takvime göre 3. ay olan Rebiüevvel ayı 29 Ekim'de başladı. Müslümanlar için yeri olan Rebiüevvel ayı aynı zamanda Hz. Muhammed'in doğduğu ay olarak da biliniyor. Rebiüevvel ayının 12. gecesi yani 8 kasım Cuma günü Mevlid Kandili idrak edilecek. Peki Rebiüevvel ayı nedir, faziletleri nedir ve Rebiüevvel ayında nasıl ibadet edilir?

Müslüman alemi için önemli olan Rebiülevvel Ayı'na girdik. Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimizin bu ay içerisinde doğduğu bilinmektedir. Bu nedenle de islam aleminde önemli bir aydır. Hicri Takvim'de Rebiülevvel Ayı yılın 3. ayı olarak kabul edilmiştir. Rebiülevvel Ayı Diyanet'in de takiminde yer alan tarihe göre bu yıl 29 Ekim Salı gününe denk geldi.

Rebiülevvel Ayı'nın 12. günü olarak bilinen Mevlid Kandili ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek.

Arapça anlamı olarak "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelmektedir. Yani Rebiülevvel Ayı'nın sözlük anlamı "evvelki bahar"dır. "Rebiülevvel Ayı'nın girdiğini haber veren cennetlik olur, cehennemden kurtulur" hadisiyle ilgili yorumda bulunan alimler, İslami kaynaklara göre bu hadisin herhangi bir aslının olmadığı, kaynağı bulunmayan hadislerin geçersiz sayıldığı bilgisi yer almaktadır.

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR: Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI: Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: “Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır.” (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)