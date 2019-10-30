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Bakan Albayrak ekonomik güven endeksini değerlendirdi

Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksinin yüzde 4.5 artmasını, "piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor" sözleriyle değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına dair ekonomik güven endeksi hakkında paylaşımda bulundu. 

Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşmeyle piyasalardaki toparlanmanın güçlü bir şekilde sürdüğüne işaret eden Berat Albayrak, "Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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