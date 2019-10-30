10 Kasım ne zaman 2019 hangi güne denk geliyor resmi tatil mi?

Türk milleti için yas günü olan 10 kasım bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor ve 10 Kasım'da ne oldu araştırması başladı. Atatürk 10 kasım 1938 yılında vefat etti. Bu senede Atatürk'ü ölüm yıldönümünde özlem ve saygıyla anacağız. Peki 10 Kasım resmi tatil mi olur?

Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım için geri sayım başladı. Türk halkı için yas günü olan 10 Kasım bu sene pazar gününe denk geliyor. Peki 10 Kasım resmi tatil midir?

Türk milletinin matem günü olan 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 10 Kasım günü çeşitli etkinlikler düzenlenerek ulu önder sevgi, saygı ve özlemle anılır.

10 KASIM NEDİR: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.

10 KASIM 1938'DE NE OLDU: Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.