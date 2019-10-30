Eminönü balık ekmek devri bitiyor mu? Yıllık kirası şaşırttı yeni açıklama geldi

İSTANBUL Eminönü'nün sembollerinden biri haline gelen balık ekmek tekneleri kaldırılıyor. Teknelere tebligat giderken karar tepki aldı. İBB Basın sözcüsü karara ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eminönü’nde balık ekmek satan işyerlerinin boşaltılması için ihtarname gönderdi. Kiracılara gönderilen yazılarda, anılan yerlerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep edildi. İBB’den yapılan açıklamada ise boşaltılan yerlerin yerine yeni kiracıların alınmayacağı kaydedildi.

Murat Ongun açıklama yaptı

Balık ekmek teknelerinin kaldırılacağını öğrenen vatandaşlar karara tepki gösterdi. Bunun üzerine İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Tarihi değere sahip Eminönü Meydanı, iskelelerinden duraklara kadar yeniden tasarlanıyor. Bu vesileyle bölgede restoranlaşan ve sözleşmeleri biten balıkçı teknelerine tebligat yapılmıştır. @BimtasIBB iştirakimizin hazırladığı proje netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 30, 2019

İBB açıklamasında ise söz konusu teknelerin yerine yeni teklenelerle sözleşme imzalanmayacağı belirtildi. Belediyenin gerek görmesi durumunda balık-ekmek satışının bizzat kendisinin yapacağı söyleniyor. Ancak henüz bu konuda bir açıklama yapılmış değil.