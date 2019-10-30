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Eminönü balık ekmek devri bitiyor mu? Yıllık kirası şaşırttı yeni açıklama geldi

İnternet Haber

İSTANBUL Eminönü'nün sembollerinden biri haline gelen balık ekmek tekneleri kaldırılıyor. Teknelere tebligat giderken karar tepki aldı. İBB Basın sözcüsü karara ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eminönü’nde balık ekmek satan işyerlerinin boşaltılması için ihtarname gönderdi. Kiracılara gönderilen yazılarda, anılan yerlerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep edildi. İBB’den yapılan açıklamada ise boşaltılan yerlerin yerine yeni kiracıların alınmayacağı kaydedildi.

Murat Ongun açıklama yaptı
Balık ekmek teknelerinin kaldırılacağını öğrenen vatandaşlar karara tepki gösterdi. Bunun üzerine İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

İBB açıklamasında ise söz konusu teknelerin yerine yeni teklenelerle sözleşme imzalanmayacağı belirtildi. Belediyenin gerek görmesi durumunda balık-ekmek satışının bizzat kendisinin yapacağı söyleniyor. Ancak henüz bu konuda bir açıklama yapılmış değil. 

Balık ekmek tekneleri yıllık 900 bin tl kira ödüyor

İhtarnameye konu bölgede 100 yıla yakın bir süredir balık-ekmek satışı yapılıyor. Üç teknenin sahibi aileler 2007’den beri İBB ile muhataptı. Üç tekne için İBB’ye her yıl kasım ayında 900 bin TL’lik kira ödemesi yapılıyor. Bu teknelerde 150 kişi çalışıyor.

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