HABER /  BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz Antalyaspor maçında oynayacak mı

Beşiktaş, hafta sonu Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken Burak Yılmaz'ın zorlu deplasmanda forma giymesi zor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Dünü izinli geçiren siyah-beyazlıların bu sabah yaptığı antrenmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Burak Yılmaz katılmazken, Georges N'Koudou takımdan ayrı çalıştı. Burak Yılmaz'ın Antalyaspor maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, minyatür kale maç, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanı yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ da takip etti.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir grup taraftar da, siyah-beyazlıların antrenmanını izledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, idmanın ardından taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Eminönü balık ekmek devri bitiyor mu? Yıllık kirası şaşırttı yeni açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili şaşırtan açıklama
Ahmet Davutoğlu'nun yakınındaki isim coştu oy oranını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır
Arap muhbire Bağdadi piyangosu 1 milyon doları alacak
21 ilde DEAŞ operasyonu emniyet duyurdu 100 kişi yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Museum Hotel davası tekrar mahkemede
Okul tatil günleri 2019 okullar ne zaman tatil oluyor MEB tatil günleri
Galatasaray'dan Falcao Belhanda açıklaması
2. yargı paketi içeriği nedir hangi maddeler var son durum
Kemal Kılıçdaroğlu'dan grup toplantısında ABD'ye sert tepki! - Canlı Yayın
Bun testi nedir? Düşük ve yüksek BUN değeri kaç normalde ne olmalı?
Yorumlar