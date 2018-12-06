E- TEBLİGATTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda ürün ve hizmet çeşitliliği ile iş ve işlem kalitesini artırmaya devam eden PTT, inovatif atılımları, yenilikçi vizyonu ve stratejileriyle geleceği şekillendiriyor ve standartları belirliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından üretilen, işletilen ve korunan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) sayesinde, tebligatlar hem hızlı hem de güvenli bir şekilde alıcısına ulaşıyor.