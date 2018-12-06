E- TEBLİGATTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM
PTT AŞ tarafından kurulan ve tebligatları elektronik ortamda ulaştırmayı sağlayan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin (UETS) kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor. Çevre dostu uygulama sayesinde büyük oranda tasarruf da sağlanıyor.
Bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda ürün ve hizmet çeşitliliği ile iş ve işlem kalitesini artırmaya devam eden PTT, inovatif atılımları, yenilikçi vizyonu ve stratejileriyle geleceği şekillendiriyor ve standartları belirliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından üretilen, işletilen ve korunan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) sayesinde, tebligatlar hem hızlı hem de güvenli bir şekilde alıcısına ulaşıyor.
Sadece PTT AŞ tarafından yürütülen UETS ile tebligat göndermeye yetkili makamlar, kamu kurum ve kuruluşlar ile özel şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular ve bilirkişiler gibi kanun kapsamındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere de tebligatları elektronik yolla iletmesi zorunluluğu getirildi. 6 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” kapsamında 1 Ocak 2019’dan itibaren elektronik tebligat gönderimi UETS ile yapılarak, tebligat gönderici ve alıcı adresleri de söz konusu sistem üzerinden veriliyor.
ADRES ALMAK ÜCRETSİZ
Kanunun ilgili maddesi doğrultusunda gerçek kişilerin UETS sisteminden tebligat adresi alması zorunlu değil, isteğe bağlı olarak gerçekleştirilebiliyor. Gerçek kişiler UETS adreslerini, internet üzerinden online başvuru ile veya PTT Merkezlerinden alabiliyor.
Kullanıcı edineceği tebligat adresini ücretsiz olarak temin edebilecek fakat Elektronik Tebligat Yönetmeliği doğrultusunda UETS üzerinden sunacağı ek arşiv alanı gibi ilave hizmetler PTT tarafından ücretlendirilecek.
ÇEVRE DOSTU UYGULAMA
Daha önce kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminden farklı olarak kurulan alt yapı sayesinde tebligatlar elektronik ortamda çok daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde alıcısına ulaşıyor.
Yaşanabilecek karışıklıklar adına teslim edilme ve okunma güvencesinin yer aldığı UETS sayesinde, elektronik tebligatlar yasal kanıt olarak kabul edilecek. Ayrıca kağıt kullanımının ortadan kalkmasıyla hem büyük oranda tasarruf sağlanıyor hem çevreye zarar verecek uygulamaların da önüne geçiliyor.
Detaylı bilgi için www.etebligat.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.