Feci şekilde can veren futbolcu İskender Şimşek'in paylaşımı yürek burktu

BURSA'da okul servis minibüsü kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Okula giden 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. Amatör olarak futbol oynayan genç kaleci İskender Şimşek'in sosyal medya hesabından 2 yıl önce yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.

Kaza, Mudanya İlçesi'ne bağlı Bademli Eski Mudanya Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir çok okulun bulunduğu bölgede bir öğrenci servisi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda bulunan öğrencilerin arasına daldı.

Hayata tutunamadı

Bu sırada kaldırımda bulunan ve okuluna 30 metre kalan Final Okulları öğrencisi İskender Şimşek, servisinden kaçamayarak minibüsün altında kaldı. Ağır yaralanan Şimşek'e ilk olarak çevredekiler yardıma koşarken, Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.







Kaza anı kameralara yansıdı

Servis şoförü kaza sonrası gözaltına alınırken, bölge sakinleri ise yaşanan kazalara isyan etti. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.







'Anneme sözüm var. Onu villalarda yaşatacağım'

Öte yandan feci kazada yaşamını yitiren Şimşek'in sosyal medya hesabından 2 yıl önce yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Amatör olarak kalecilik yapan Şimşek, çıktığı bir karşılaşma öncesi çekilen fotoğrafını paylaşarak, altına da 'Anneme sözüm var. Onu villalarda yaşatacağım' notunu düştü.







Soruşturma başlatıldı

Final Okulları'nda acı haberi alan öğrenci arkadaşları da gözyaşlarına boğulurken, jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma ise sürüyor.