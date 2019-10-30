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Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sert sözler: Cumhuriyete sövenler gerizekalı

Fatih Altaylı'nın programında dikkat çeken açıklamalar yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Cumhuriyete sövenler gerizekalı." diyerek sert ifadeler kullandı.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet'e hakaret edenlere tepki gösterdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 96 yıllık serüvenin konuşulduğu programda Altaylı'nın "Cumhuriyete sövenler var" sözleri üzerine Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

Sövenler gerizekalı, ve onların belli amaçları var.

Bir memlekette Cumhuriyeti niye tenkid ediyorsun? Niye çok kin tutuyorsun? Açık bir programınız var mı? Mesela Fransa'da anti Cumhuriyetçi ama hepsinin bir programı var. Bunlar akıllarınca bir şeyleri kullanarak bir şeylere karşı çıkmak istiyorlar.

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