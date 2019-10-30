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Samsung'un uzaya yolladığı aracı 'SpaceSelfie' bakın nereden çıktı

GÜNEY KORE merkezli olarak yörüngeye yollanan Samsung'un uzay aracı 'SpaceSelfie' hiç beklenmeyen bir yerde ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S10 5G'yi SpaceSelfie tanıtım kampanyası bünyesinde yörüngeye gönderen Samsung'un bu projesi hiç de beklemediği bir şekilde bir kez daha gündemde. 
  
The Verge'ün haberine göre, Samsung'un uzaya yolladığı araç, ABD'de bir evin bahçesine düşmüş şekilde bulundu.

Evlerinin bahçesine çıkan Nancy ve Dan Mumby-Welke, ters dönmüş bir uzay aracı ile karşılaştı. 

Kısa bir şaşkınlığın ardından çift aracın videosunu çekip Facebook hesabından takipçileriyle paylaştı. 

Araç, uzaya çıktığında Galaxy S10 5G'ye yollanan selfie'leri görüntülemek ve tüm sistemi taşımak için tasarlanmıştı. 
  
'SpaceSelfie' yeryüzünden 65 bin feet yükseklikte görevini icra ediyordu.

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