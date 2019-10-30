iPhone kullanıcılarına İOS 13.2 güncellemesi İşte yeni özellikler
iOS 13‘ün üstüne dördüncü güncelleme olan iOS 13.1.3’ü indirmeye sunan Apple, bir süredir işletim sisteminin sebep olduğu sorunlar ile gündemde.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan sürümü ile kullanıcılarına sıkıntı yaşatan Apple yeni sürümü iOS 13.2 ile birçok problemi çözüme kavuşturdu.
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Apple'dan yapılan açıklamaya göre, iOS 13.1, iOS 13.1.1, iOS 13.1.2 ve iOS 13.1.3 güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturdu.
Peki Apple kullanıcıları son birkaç haftadır hangi sorunlar ile karşılaşıyordu?
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iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları söz konusu güncellemeyi yaptıktan sonra ‘iPhone’unuz güncellenene kadar Ultra Geniş Bant kullanılamaz’ uyarısı almaya başlamıştı.
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Örneğin geçtiğimiz dönemde yayınlanan iOS 13.1.3 güncellemesindeki 'AirDrop sorunu' pek çok iPhone kullanıcısını etkilemişti.
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