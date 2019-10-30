iPhone kullanıcılarına İOS 13.2 güncellemesi İşte yeni özellikler

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, iOS 13.1, iOS 13.1.1, iOS 13.1.2 ve iOS 13.1.3 güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturdu.

Peki Apple kullanıcıları son birkaç haftadır hangi sorunlar ile karşılaşıyordu?