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Gol düellosunda Kasımpaşa turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kasımpaşa, Kemerspor 2003'ü 3-2 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa, 3. Lig ekibi Kemerspor 2003'le deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, 3. Lig ekibi Kemerspor 2003'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. İstanbul ekibi böylece 5. tura atladı.

Kemerspor'da 51. dakikada Samet Alp kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

GOLLER: 4' Şiyar Kepir (k.k.), 17', 60' Özgür Çek (2x pen.) (K.Paşa), 12' Berkay Arslan, 87' Murat (Kemerspor)

Kırmızı Kart: 51' Samet Alp 

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