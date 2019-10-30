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Hürriyet Gazetesi'nde işten çıkarma depremi! Vahap Munyar da istifa etti deniyor

İnternet Haber

Hürriyet Gazetesi eşine rastlanmamış bir şekilde işten atma iddialarıyla çalkalanıyor. İşten çıkarmalardan haberi olmayan Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın da istifa ettiği söyleniyor.

Medya dünyasının yakından takip ettiği Gazeteciler.com sitesinin haberine göre Hürriyet gazetesi, işten çıkardığı çalışanlarına durumu mesai saatini bitiminde evlerine gönderdiği tebligatla bildirdi. Çınar Oskay, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş, Dürdane Kırçuval gibi isimlerin tebligatla işten atılan isimler. 

Genel Yayın Yönetmeni'nin haberi yoktu

Ortaya atılan iddiaların en can alıcı noktası ise gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın A takımından isimlerin işten çıkarıldığından haberinin olmaması. 

Vahap Munyar da istifasını verdi
Sıradışı tenkisatla deprem yaşayan Hürriyet Gazetesi'nden yeni haberler gelmeye devam ediyor. İddialara göre işten çıkarmalardan haberi olmayan Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar istifasını verdi. Hürriyet yönetimi de Vahap Munyar’ın istifası kabul etti. Hürriyet'teki son dakika gelişmeleri İzzet Çapa twitter hesabından şöyle duyurdu:

Mailim kapatılınca kovulduğumu öğrendim

Hürriyet Seyahat ekinin Genel Yayın Yönetmeni Serkan Ocak da kovulan isimler arasında. Ocak haberi twitter hesabından böyle duyurdu:

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