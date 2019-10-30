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Ankara'daki hızlı tren kazası! 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Ankara'da 2018 yılında gerçekleşen 9 kişinin can verdiği hızlı tren kazasıyla ilgili 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, aralarında tutuklu olan tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey'in de bulunduğu 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istendi.

5 yıla kadar hapisleri istendi

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz, trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey, YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili Ergün Tuna, YHT Trafik Servis Müdürü Ünal Sayıner, YHT Ankara Müdürü Duran Yaman, Şube Müdürü Recep Kutlay, TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Erol Tuna Aşkın'ın, 'birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapisleri istendi.

İki isim için soruşturma talebi

İddianamede, bilirkişi raporunda kusurlu bulunan dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve şu anda TCDD Genel Müdürü olan dönemin Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun şüpheli olarak yer almadı. Savcılık bu iki isim için bakanlıktan soruşturma için izin talebinde bulunmuştu.

Neler yaşandı?

13 Aralık 2018 tarihinde Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren ile raylarda kontrol için bulunun kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi.

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