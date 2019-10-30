Mustafa Yeneroğlu kimdir AK Parti'den istifa eden vekil aslen nereli?

AK Parti'deki demokrat duruşuyla bilinen Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine partiden istifa etti. Peki kimdir Mustafa Yen

Muhalif açıklamaları ve sosyal medyadan yaptığı eleştirilerle bilinen İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti. Yeneroğlu, son dönemde partisinin politikalarına karşı birçok eleştiride bulundu. Peki Mustafa Yeneroğlu nereli ve kimdir? İşte istifa eden vekil hakkındaki bilgiler:

Mustafa Yeneroğlu 1975 yılında Bayburt'ta doğdu. 1976'da ailesiyle birlikte Almanya'nın Köln şehrine yerleşen Mustafa Yeneroğlu Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden denkliğini aldı.Mustafa Yeneroğlu 1987 yılından bu yana, yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği ile Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.Mustafa Yeneroğlu Perspektif ve Sabah Ülkesi dergilerini yönetti.

IGMG Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 2015-2017 yılları arasında Göç Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Ayrıca 26. Yasama Dönemi 1. ve 2. Yasama Yıllarında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini ifa etti. Aralık 2017 itibarıyla TBMM Anayasa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyesidir. Çok iyi düzeyde Almanca ve iyi düzeyde İngilizce bilen Mustafa Yeneroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mustafa Yeneroğlu istifa açıklaması

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Yeneroğlu AK Parti'den istifa etmesinin sebebini şöyle açıkladı:

“Siyasete 2015’te Sayın Cumhurbaşkanımın davetiyle girdim. Özellikle insan haklarına alanında mücadele etmiş birisiyim. İnsanların hakkını korumak, özellikle ülkemde Hıristiyan, Yahudilik düşmanlığı yapılıyorsa mücadele verdim. Terörle mücadele çerçevesinde güvenlik güçlerinin ölçüyü aştığı dönemde ciddi tartışmalar yaşandı. Fırsatçı yaklaşımlarla karşı karşıya kaldığımı herkes bilir. Gezi Parkı süreci, FETÖ gibi konularda çok zorlandığımız konuyu biliyorsunuz.

Rahatsızlıklarım karşılık bulmadığı için MYK toplantımıza katılmadım

Sayın Cumhurbaşkanımız MYK üyeliğine beni layık gördü. MYK üyeliğine seçildim. Türkiye’nin önünde olan, itibarını zedeleyen noktalarda kamuoyuyla eleştirilerimi paylaştım. Son iki MYK toplantımıza artık rahatsızlıklarımın karşılık bulmadığı için katılmadım.

Sayın Cumhurbaşkanımız istifa etmem gerektiğini belirtti

AK Parti’nin tekrar çoğulcu, katılımcı olması gerektiğini belirttim. Genel sekreterimiz bu görüşlerimi bildiklerini, bu çerçevede MYK toplantısında da konuşulduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın istifa etmem gerektiğini belirttiğini iletti. Ben de kendilerine istifa edeceğimi belirttim. Bu benim için kolay olmadı.”