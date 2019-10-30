Facebook ve Instagram patlıcan ve şeftali emojilerini yasaklıyor

Facebook ve Instagram cinsel İçerikli olduğu gerekçesiyle Patlıcan ve Şeftali emojilerini yasaklama kararı aldı.

Yaygın kullanılan ve cinselliği çağrıştırdığı iddia edilen emojiler, artık cinsellikle ilgili ifadeler ile aynı kategoride sayılarak kabul edilmeyecek.

Bu yeni kurallara göre, patlıcan veya şeftali emojileri, yorumlarda cinsel ifade olarak kullanılamayacak.

Ek olarak, kullanıcılar çıplaklık sansürlemek için emoji kullandıkları fotoğraflarını yayınlayamayacak. Facebook, bu politikanın ‘yetişkinler arasında cinsel karşılaşmaları kolaylaştıran, teşvik eden veya koordine eden herhangi bir içeriği engellemek’ olduğunu belirtiyor.

Facebook sözcüsünden açıklama

Şeftali ve patlıcan için alınan bu karar eleştiri aldı. Bir Facebook sözcüsü, yetişkinlere yönelik yayın yapan bir dergiye yaptığı açıklamada, kılavuzlarındaki son güncellemenin platformdaki sistematik değişikliklerin bir parçası olduğunu söyledi.

Facebook sözcüsü, "Bu güncellemeyle politikanın kendisi veya onu nasıl uygulattığımız konusunda hiçbir şey değişmedi. Sadece topluluğumuz tarafından daha net anlaşılması için dili güncelledik" dedi.