HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Facebook ve Instagram patlıcan ve şeftali emojilerini yasaklıyor

Facebook ve Instagram cinsel İçerikli olduğu gerekçesiyle Patlıcan ve Şeftali emojilerini yasaklama kararı aldı.

Yaygın kullanılan ve cinselliği çağrıştırdığı iddia edilen emojiler, artık cinsellikle ilgili ifadeler ile aynı kategoride sayılarak kabul edilmeyecek.

Bu yeni kurallara göre, patlıcan veya şeftali emojileri, yorumlarda cinsel ifade olarak kullanılamayacak. 

Ek olarak, kullanıcılar çıplaklık sansürlemek için emoji kullandıkları fotoğraflarını yayınlayamayacak. Facebook, bu politikanın ‘yetişkinler arasında cinsel karşılaşmaları kolaylaştıran, teşvik eden veya koordine eden herhangi bir içeriği engellemek’ olduğunu belirtiyor.

Facebook sözcüsünden açıklama

Şeftali ve patlıcan için alınan bu karar eleştiri aldı. Bir Facebook sözcüsü, yetişkinlere yönelik yayın yapan bir dergiye yaptığı açıklamada, kılavuzlarındaki son güncellemenin platformdaki sistematik değişikliklerin bir parçası olduğunu söyledi. 

Facebook sözcüsü, "Bu güncellemeyle politikanın kendisi veya onu nasıl uygulattığımız konusunda hiçbir şey değişmedi. Sadece topluluğumuz tarafından daha net anlaşılması için dili güncelledik" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
3600 ek göstergede sevindiren açıklama! Sona gelindi maaşlar 600 lira artacak
Hürriyet Gazetesi'nde işten çıkarma depremi! Vahap Munyar da istifa etti deniyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ABD'nin skandal tasarılarına ateş püskürdü
Son dakika Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti
Suriye Anayasa Komitesi toplantısı başladı
İran sınır kapısını kapattığını duyurdu! Ayetullah Ali Hamaney'den uyarı geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Ağız ve diş sağlığı için tüketirken dikkat etmeniz gereken besinler
Bilimsel olarak kanıtlandı! Bakın hangi insanlar daha mutlu
Mustafa Yeneroğlu kimdir AK Parti'den istifa eden vekil aslen nereli?
E okul vbs sınav notu sorgulama nasıl olur MEB girişi
10 Kasım şiirleri kısa 2 kıtalık uzun 4 kıtalık Atatürk sözleri
Rebiüevvel ayı nedir 2019 Diyanet Rebiüevvel ayı ibadetleri duası
Yorumlar