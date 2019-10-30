Gençlerbirliği kupada 3. Lig ekibi Esenler Erokspor'a elendi

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur müsabakasında Gençlerbirliği sahasında TFF 3. Lig ekibi Esenler Erokspor’a 2-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti. Bir üst tura çıkan Esenler Erokspor’un gollerini 25’inci dakikada Şahin Fıstıkçı ve 53’üncü dakikada Abdurrahman Kuyucu kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek tur atladı.
25. dakikada Abdurrahman Kuyucu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Şahin Fıstıkçı'nın vuruşunda topu ağlara gitti: 0-1
53. dakikada Şahin Fıstıkçı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Abdurrahman Kuyucu, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-2
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Esenler Erokspor, 5. tura yükseldi.
Gençlerbirliği: 0 - 2 :Esenler Erokspor
Stat: Eryaman
Hakemler: Burak Şeker, Muhammet Yumak, Ali Can Alp
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz (Dk. 87 Rahmi Can Karadaş), Halil İbrahim Pehlivan, Bjarsmyr, Soner Dikmen (Dk. 59 Berat Özdemir), Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk. 59 İlker Karakaş), Diallo, Nadir Çiftçi, Seuntjens
Esenler Erokspor: Yaren Sözer, Sinan Morgil, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Burak Can Akıncı (Dk. 46 Bilal Mert Engin, Dk. 75 Alper Karaman), Efe Can Çölbekler, Orhan Gülle, Melih Kabasakal, Abdurrahman Kuyucu (Dk. 89 Eray Pazar), Şahin Fıstıkçı
Goller: Dk. 25 Şahin Fıstıkçı, Dk. 53 Abdurrahman Kuyucu (Esenler Erokspor)
Sarı kart: Dk. 36 Melih Kabasakal (Esenler Erokspor)