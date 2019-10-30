Almanya aşırı sağa ve nefret suçlarına karşı mücadeleyi artıracak

Almanya'da içişleri, adalet ve aile bakanlıkları tarafından aşırı sağ ve nefret suçlarına karşı mücadelenin daha da artırılması amacıyla hazırlanan önlemler paketi bakanlar kurulunda kabul edildi.

Almanya Basın ve Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bakanlar kurulu tarafından kabul edilen önlemler paketinde, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele konusunda Federal Kriminal Dairesinde (BKA) bir merkezin kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, internet ortamındaki nefret söylemleri ve ölüm tehditleri gibi suç sayılabilecek paylaşımların internet şirketleri tarafından bu merkeze bildirilmesinin zorunlu hale getirileceği aktarıldı.

Ateşli silahlara ilişkin yasal düzenlemenin de sıkılaştırılacağı ifade edilen açıklamada, Anayasayı Koruma Teşkilatında (iç istihbarat servisi) aşırı sağla mücadelenin daha da yoğunlaştırılacağı, eyaletler ile federal düzeydeki güvenlik birimlerinin bilgi paylaşımının artırılacağı kaydedildi.

"Tehdit büyüktür"

Aşırı sağ, Yahudi düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele kapsamında sivil toplum örgütleri tarafından yapılan programlara desteğin artırılacağı belirtilen açıklamada, güvenlik birimlerdeki personelin artırılmasının da planlandığı ifade edildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Adalet Bakanı Christine Lambrecht ve Aile Bakanı Franziska Giffey ile Federal Basın Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, aşırı sağ tehlikesine işaret ederek, "Almanya’da aşırı sağ ve aşırı sağ teröründen kaynaklanan tehdit büyüktür" dedi.

Bu tehdidin büyük bir sorun olduğunu ve bundan sonuçlar çıkarılması gerektiğini belirten Seehofer, bu önlemler paketinin hızlı bir şekilde hazırlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Nefret ve kışkırtıcı paylaşım

Halle kentinde 3 hafta önce bir sinagoga yönelik saldırıya da işaret eden Seehofer, Almanya’daki sinagogların korunması için tedbirlerin alındığını belirterek, kiliselerin ve camilerin de korunması ve güvenliğin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Lambrecht de internet üzerinden yapılan nefret ve kışkırtıcı paylaşımlara izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "İnternet yasal boşluğun olduğu bir yer değildir" ifadesini kullandı.

Düşünce özgürlüğünün dijital alanda da sınırları olduğunu vurgulayan Lambrecht, sosyal medyadaki nefret ve kışkırtıcı paylaşımların BKA’da kurulacak merkeze bildirilmesiyle bu suçları işleyenlere karşı soruşturma başlatılabileceğini kaydetti.