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Atatürk'e hakaret eden Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

Atatürk'e yaptığı hakaretler dolayısıyla tepki yağan yazar Fatih Tezcan hakkında Ankara Barosu suç duyurusunda bulundu. Baro, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 5816 sayılı kanuna muhalefetten kamu davası açılması talebinde bulundu.

Ankara Barosu'nun, Twitter hesabından Yeni Şafak gazetesinin 29 Ekim'e özel hazırlanan manşetini paylaşarak Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Ankara Barosu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak "şüphelinin eyleminin 5816 sayılı kanuna muhalefet içermesi nedeniyle hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması" talebinde bulundu.

Tezcan hakkında geçmişte attığı tweetler nedeniyle 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a aykırılık iddiasıyla soruşturma başlatılması talep edilmişti. Söz konusu suça 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Suçun basın yoluyla işlenmesi sonucu ceza yarı yarıya artırılıyor.

NE OLMUŞTU?

Tezcan, 29 Ekim'de Yeni Şafak gazetesinin 29 Ekim'e özel hazırlanan manşetini paylaşarak "Cumhuriyet'i getiriyorum' yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur'dan kaçan, Millet'in Egemenliği'nden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi" ifadelerini kullanmıştı.

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