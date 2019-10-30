İrfan Can Kahveci'ye MSB'den destek

Milli Savunma Bakanlığı, asker selamı verdiği için UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan İrfan Can Kahveci'ye destek videosu yayınladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Wolfsberger maçında attığı golden sonra asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturma başlatmıştı. MİLLİ Savunma Bakanlığı, İrfan Can Kahveci için destek paylaşımında bulunuldu.

Uefa soruşturma başlatmıştı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Wolfsberger maçında attığı gol sonrası asker selamı verdi. Bunun üzerine UEFA tarafından Kahveci hakkında, soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, milli futbolcuya destek amacıyla paylaşımda bulunuldu.

İrfan Can Kahveci kardeşimiz;



Her şutun gol olsun,

Mehmetçik’ten sana selam olsun! @irfankahveci pic.twitter.com/9DzTqzlOwu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 30 Ekim 2019

''Her şutun gol olsun''

Kahveci için hazırlanan video, ''İrfan Can Kahveci kardeşimiz; her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun'' notuyla paylaşıldı. Görüntülerde, İrfan Can Kahveci'nin asker selamı verdiği fotoğraf da yer alıyor.