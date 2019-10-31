Suriye ordusunun 'Bize katılın' davetine SDG'den yanıt

Terör örgütü YPG'nin omurgasını oluşturduğu SDG, Suriye ordusunun "bize katılın" çağrısını geri çevirdi. SDG'den yapılan açıklamada, "safların birleştirilmesinin SDG'nin özel statü ve yapısını koruyacak ve tanıyacak bir siyasi anlaşmaya bağlı olduğu" belirtildi.

Suriye'de omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Esad rejiminin "Suriye ordusuna katılın" çağrısını geri çevirdi. SDG, güçlerin birleştirilmesi için özel statü ve orduda yeniden yapılanma talep etti.

SDG'den yapılan açıklamada, "safların birleştirilmesinin SDG'nin özel statü ve yapısını koruyacak ve tanıyacak bir siyasi anlaşmaya bağlı olduğu" kaydedildi. Açıklamada ayrıca "bu tür bir adımın Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması için sağlam bir mekanizma gerektirdiğine" de değinildi.

Suriye savunma bakanlığı çağrıda bulunmuştu

Beşar Esad rejimi, ülkenin kuzeyindeki Kürtlere seslenerek Türkiye'ye karşı ortak mücadele etme çağrısı yapmıştı. Suriye resmi haber ajansı Sana üzerinden bir açıklama yapan Suriye Savunma Bakanlığı, "Suriye'de ortak bir düşmanla karşı karşıyayız" ifadesini kullanmış, açıklamada ayrıca Kürtlerle Arapların, "Sevgili Suriye'nin her bir santimetresini yeniden bir araya getirmek için birleşmesi gerektiği" dile getirilmişti.

Açıklamada "Suriye ordusu, katılmak isteyen SDG mensupları ve birliklerini bünyesine katmaya hazırdır" ifadesi kullanıldı.