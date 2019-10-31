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Beşiktaş'ta kaldırımda yürürken hayatını kaybetti

BEŞİKTAŞ'ta, kaldırımda yürüyen İsmail Kasapoğlu bir anda yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kasapoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 

Olay saat 23:00 sıralarında Gayerttepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, koşar adımlarla kaldırımda yürüyen İsmail Kasapoğlu bir anda yere düştü. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine polis  ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 59 yaşındaki İsmail Kasapoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 

 YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, hayatını kaybeden Kasapoğlu'nun üzerinde kimlik bulamadı. Sadece cep telefonu yanında olan Kasapoğlu'nun ailesine telefonu sayesinde ulaşıldı. İlk olarak  olay yerine oğlu gelirken, İsmail Kasapoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyan yakınları olay yerine geldi. 

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ CESET ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPTI

İsmail Kasapoğlu'nun hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin ardından olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Ekipleri, cesedin etrafını kapatarak inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından İsmail Kasapoğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

İsmail Kasapoğlu'nu son gören ise Yıldızposta Caddesi'nde bulunan bir restoranda çalışan Mustafa Tenekekesen, olayın nasıl olduğunu anlattı. Tenekekesen, “Burada çalışıyorum. Çay aldım şurada oturup içiyordum. Bu arkadaş koşarak önümden geçti. Oraya düştü" dedi. 

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