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Fenerbahçe Beko 5. maçta 4. yenilgisini aldı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında İsrail'in Maccabi FOX takımına 67-55 mağlup oldu.

Maça çok kötü başlayan Fenerbahçe Beko, hücumda büyük sıkıntı yaşadığı ilk periyodu 12-6 geride tamamladı.

Düşük şut yüzdesiyle oynayan ve 11 top kaybı yapan sarı-lacivertli takım, ribauntlarda da etkisiz kaldı ve Maccabi FOX'un soyunma odasına 20 sayı farkla önde gitmesine engel olamadı: 41-21

İkinci yarının başında üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada 23 sayı (46-23) geriye düştü. Ali Muhammed ve Williams ile üst üste üç sayılık basketler üreterek 9-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, Datome ve Vesely ile basket üretmeye devam ederek 29. dakikada farkı 8 sayıya (49-41) indirdi. Maçın 3. periyodunu Maccabi FOX, 52-41 önde geçti. 

İlk yarıdaki top kayıplarını aza indiren ve ribauntlarda etkili olan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun 3 sayılık basketiyle 37. dakikada 59-54 ile farkı 5 sayıya kadar indirdi. Kalan dakikalarda savunma ribauntlarında etkisiz kalan sarı-lacivertli ekip, rakibin sayılarına engel olamadı ve sahadan 67-55  mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko 4. yenilgisini alırken, Maccabi FOX ise 3. kez kazandı.

Salon: Menora Mivtachim Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Anne Panther (Almanya), Sergio Silva (Portekiz)

Maccabi FOX: Wilbekin 9, Black 10, Wolters 11, Casspi 13, Bryant 2, Acy, Hunter 11, Avdija, Dorsey 3, Zoosman 5, Dibartolomeo 3

Fenerbahçe Beko: Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Williams 11, Kalinic, Ahmet Düverioğlu, Westermann 1, De Colo 13, Vesely 8, Ali Muhammed 11, Datome 9, Lauvergne 2

1. Periyot: 12-6

Devre: 41-21

3. Periyot: 52-41

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