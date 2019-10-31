HABER /  GÜNCEL

İzmir merkezli iki ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında iş adamı ve esnafın da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, haklarında daha önce işlem yapılmadığı belirlenen, Bank Asya hesap artışı, aleyhe beyan, ihbar, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek ve sendika üyelik kaydı gibi deliller bulunan aralarında 11 iş adamı ve 10 esnafın da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlattı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Barış Pınarı Bağdadi operasyonunu geciktirdiği iddiasına Pentagon'dan açıklama
Suriye ordusunun 'Bize katılın' davetine SDG'den yanıt
Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Fransa Senatosundan skandal başörtüsü kararı
İrfan Can Kahveci'ye MSB'den destek
Azerbaycan'dan ABD Temsilciler Meclisinin kararına kınama
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko 5. maçta 4. yenilgisini aldı
Eşini 2 çocuğunu ve komşusunu av tüfeği ile rehin aldı
Beşiktaş'ta kaldırımda yürürken hayatını kaybetti
Binali Yıldırım "Örnek aldığınız siyasetçi var mı?" sorusunda 3 ismi saydı
Nihat Özdemir: Yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz
2. yargı paketi içeriği nedir hangi maddeler var son durum
Yorumlar