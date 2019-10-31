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Real Madrid Leganes'e gol oldu yağdı

Anadolu Ajansı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Leganes'i 5-0 yendi.

Başkent Madrid'in iki takımını karşı karşıya getiren karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, Rodrygo Goes (Dk. 7) ve Toni Kroos'un (Dk. 8) golleriyle ilk 8. dakikada 2-0 öne geçti.

Takım kaptanı Sergio Ramos'un 24. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkaran Real Madrid, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı farkı attırmak için ataklarını sürdüren ev sahibi takım, 69. dakikada yine penaltıdan fakat bu kez Karim Benzema'nın ayağından gelen golle skoru 4-0'a taşıdı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Luka Joviç'in (Dk. 91) golüyle Real Madrid, Leganes'i 5-0 mağlup etti.

Bu sonuçla, Real Madrid puanını 21'e çıkartarak, lider Barcelona'nın (22 puan) ardından 2. sıraya çıktı.

Şu anda ligde 3. sırada olan Granada (20 puan), perşembe günü deplasmanda Getafe ile oynayacağı maçı kazanırsa, 10. hafta sonunda olduğu gibi yine liderlik koltuğuna oturacak. 

La Liga'nın 10. haftasında, 26 Ekim'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik gerekçesiyle 18 Aralık'a ertelendiğinden ligin zirvesindeki her iki takımın da 1'er maçı eksik bulunuyor.

Leganes ise 5 puanla son sırada yer aldı.

Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında cumartesi günü yine sahasında Real Betis'e karşı oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Real Madrid, gruptaki 4. maçta, 6 Kasım'da Santiago Bernabeu Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

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