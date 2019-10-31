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FED'in faiz kararı sonrası dolarda sert dalgalanma! İşte güncel rakamlar

Dolar/TL ABD Temsilciler Meclisi'ndeki tasarılar ve Fed'in faiz indirme kararıyla dalgalandı. Fakat 5.70 - 5.75 arasındaki dar bantta kaldı. Dolar/TL 31 Ekim sabahına ise 5.7097'den başladı.

Doların 5.75 üzerine çıktığı anların satış fırsatı olarak değerlendirildiğini belirten analistler işlem hacminin düşüklüğüme dikkat çekti. 

Dolarda son durum

FED'in faiz kararı

Akşam saatlerinde Fed'in para politikası toplantısından ise beklendiği gibi 25 baz puan indirim geldi fakat karar metnindeki revizyonlar ve Başkan Powell'ın açıklamaları kurda dalgalanmaya yol açtı. Fed, metinde her ne kadar bir politika değişikliğine işaret etmese de bekle gör politikasının devam edeceği çıkarımı yapılabilecek ifadeler öne çıktı.

"Verilere uygun şekilde hareket edileceği" ifadesi metinden çıkarıldı ancak toplantı sonrası açıklamalarda Powell verilerin dikkatle izleneceğini ve ekonomik görünümünde keskin bir değişiklik olması halinde para politikası üzerinden yanıt verilebileceği belirtildi.

Ekonominin ılımlı hızda büyüdüğünü belirten Fed, 2020 ortasına kadar mevcut politikanın sürdürüleceğini belirterek sigorta mahiyetli bu indirimin son olacağına dair şahin mesajlar verildi. Analistler Fed'in 4. bir faiz indirimine kapıyı kapattığını belirtiyor.

Öte yandan Powell, "Minimum rezerv seviyesi 1,45 trilyon dolar olmalı. Eylül başında görülen bu seviyeye geri dönmek istiyoruz." şeklinde konuşarak miktarsal genişleme (QE) tartışmalarını da beraberinde getirdi fakat bunun likidite sıkışıklığına yönelik bir adım olduğunu ve büyük ölçekli varlık alımlarıyla karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Dar bantta seyretti

Dolar endeksi Fed kararı sonrası 98'e dayansa da Powell'ın açıklamasıyla 97.5 altına indi. Dolar/TL ise küçük dalgalanmalar yaşasa da dar bantta kalmaya devam etti.

Piyasalarda TCMB'nin enflasyon raporu bekleniyor ve jeopolitik riskler izleniyor.

Altında son durum

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