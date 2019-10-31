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Milan Zeki Çelik'e talip oldu

Fransa Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'e İtalyan devi Milan talip oldu.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha! İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Milan, devre arası transfer döneminde sağ bek bölgesine transfer yapacak. Kırmızı-siyahlı kulübün bu bölgedeki ilk hedefi milli oyuncumuz Zeki Çelik...

20 milyon euro
Geçen sezon İstanbulspor'dan Lille'e 2.5 milyon euro karşılığında transfer olan oyuncunun serbest kalma bedeli 20 milyon euro. Milan'ın bu bedeli aşağıya çekerek Zeki'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. İtalyan basınına göre; Zeki Çelik'in alternatifi ise PSV Eindhoven'dan Denzel Dumfries.

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